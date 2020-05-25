Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul'da bayramın birinci günü akşam saatlerinde Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ring görevlerini yaparken, bir araçtan şüphelendi. Dur ihtarına uymayan aracın kaçmaya başlaması üzerine, kovalamaca yaşandı.

Sosyal medyada polisin şiddet uyguladığı iddiaları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Açıklamada Zeytinburnu'nda ring halindeki devriye ekiplerinin bir araçtan ve içindeki şahıslardan şüphelendiği ve dur ihtarında bulunduğu bildirildi. Sürücünün kaçmaya çalışmasının üzerine şüpheliler ve polis arasında kovalamaca yaşandığı belirtilirken polis ekipleri şüphelileri bir sokak üzerinde durdurdu.

Bu sırada araçtan inen sürücü Kadir T. (19) polis ekiplerine mukavemet gerekçesiyle gözaltına alındı. Araçta bulunan diğer şüpheliler Metehan Ç. (20) ve Orhan Ç.'nin de (18) mukavemette bulunduğu belirtildi. Bu kişilerin de gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada araç sürücüsünün alkollü olduğu belirtildi.

Ehliyetine el konulan araç sürücüsüne araç sürücüsüne trafik unsurları tarafından gerekli idari cezai işlem uygulandı. Ayrıca araç içerisinde bulunan şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince idari işlem uygulandı. Haklarında yapılan işlemlerin ardından K. T., M. Ç. ve Ö. D. Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. 18 yaşını doldurmasına 1 ay olan O. Ç. ise ailesine teslim edilmesi için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Araç üzerinde yapılan incelemelerde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı.