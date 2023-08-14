Zeytinburnu sahilinde erkek cesedi bulundu İstanbul Zeytinburnu sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Zeytinburnu’nda denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, ölüm nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Zeytinburnu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu sahilinde yürüyen bir vatandaş denizin üzerinde bir ceset gördü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Deniz polisi su üzerinde bulunan cesedi kıyıya çıkardı. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede yaralanma veya darp izi olmadığı ve cesedin yaklaşık 1 haftadır suda olduğu tespit edildi. Cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.