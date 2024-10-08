Zeytincilerin projesi desteklenecek

Eceabat Zeytin Üreticileri Derneği'nce hazırlanan "Bu Topraklarda Zeytin Üretmek Tarihsel ve Sosyal Sorumluluğumuzdur" isimli proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum ile İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı hibe programı kapsamında desteklenmeye uygun görüldü.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Eceabat Kaymakamlığı, Eceabat Belediyesi ve Eceabat Ziraat Odasınca destek sağlanan projeyle, bölgedeki zeytin ve zeytinyağı üreticilerine yönelik eğitim, gezi ve zeytin kasası temini planlanıyor.

Projenin ilk ayağı olan "Temel Zeytin Üretimi" konulu eğitim, Tarihi Alan Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirildi. Etkinlikte, İzmir Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarınca zeytin yetiştiriciliği, zeytin hastalıkları, zeytinyağı, evde zeytin yapımı ile ilgili dernek üyeleri ve bölge halkına eğitim verildi.