Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Zeytinyağı ihracatına fon kesintisi getirildi

        Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında, kilogram başına 20 cent Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisi yapılmasını öngören karar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeytinyağı ihracatına fon kesintisi getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

        Buna göre, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında, kilogram başına 20 cent Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisi yapılacak.

        Böylelikle, 19 Mart 1997 tarihinde yürürlükten kaldırılan zeytinyağı ihracatında fon kesintisi uygulaması geri getirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!
        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!
        Vergiler doları, faizler konutu neden tetikliyor?
        Vergiler doları, faizler konutu neden tetikliyor?
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Kiracısını çocuğunun önünde öldürdü
        Kiracısını çocuğunun önünde öldürdü
        Memurlar emekliliği beklemeye aldı
        Memurlar emekliliği beklemeye aldı
        İsrail'de gergin gece!
        İsrail'de gergin gece!
        Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
        Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
        Bodrum’da evlendiler
        Bodrum’da evlendiler
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Gelinine bıçak çeken oğlunu öldürdü
        Gelinine bıçak çeken oğlunu öldürdü
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Transferde son durum!
        Transferde son durum!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        İki ilde su kuyusu faciası: 3 ölü
        İki ilde su kuyusu faciası: 3 ölü
        Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıda karar!
        Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıda karar!
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!