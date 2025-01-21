Zeytinyağında tuz eklemeye... Mutfakta doğru olduğunu sandığımız 10 yanlış!

Gündelik hayatımızda mutfakta uyguladığımız pek çok pratik bilgi, ne yazık ki bilimsel gerçeklerle çelişiyor. Doğru bildiğimiz bu yanlışlar, yemeklerin tadını, doku ve sağlık değerlerini olumsuz etkileyebilir. Oysa ki basit düzeltmelerle hem daha lezzetli hem de daha bilinçli bir mutfak düzeni kurmak mümkün!