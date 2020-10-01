Patates, havuç ve portakal suyu üçlüsü ile çok lezzetli olan zeytinyağlı kereviz yemeğine sofralarınızda yer açın. Çok sevilmese de pişirme yönteminiz iyi olursa sevileceğini umuyorum. Şimdiden afiyet olsun.

Zeytinyağlı Kereviz İçin Gereken Malzemeler:

3 adet orta boy kereviz (büyük ise 2 adet kullanabilirsiniz)

1 adet büyük boy patates

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet havuç

2 su bardağı portakal suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Zeytinyağlı Kereviz yapılışı:

Kereviz soyulur, dilimlenir.

Kerevizler kararmaması için limonlu suda bekletilir.

Patates soyularak istediğiniz şekilde dilimlenir.

Yemeklik doğranmış kuru soğan tencereye alınarak üzerine yarım çay bardağı su eklenir ve soğanlar yumuşayana kadar pişirilir.

Pişen soğanlara zeytinyağı eklenir ve karıştırılır.

Jülyen doğranmış havuç eklenerek 2-3dk kavrulur.

Dilimlenen patatesler ve limonlu suda beklettiğimiz kerevizleri de tencereye alıyoruz.

İsteğe bağlı olarak kullanılan kereviz yaprakları da eklenir.

Portakal suyu, tuz ve şekeri de ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatıyoruz.

Sebzeler yumuşayana kadar pişirilir. Soğuk olarak servis edilir.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kerevizleri soyduktan sonra kararmalarını önlemek için limonlu suda bekletmelisiniz.

Zeytinyağını yakmamak için ilk önce soğanları suda haşlamalısınız.

Zeytinyağlı kereviz yemeğinin içerisine bezelyede ekleyebilirsiniz.