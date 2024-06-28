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        Haberler Yaşam Zeytuni Orta Doğu tarantulası Şırnak’ta

        Zeytuni Orta Doğu tarantulası Şırnak’ta

        Orta Doğu ülkelerinde görülen türlerden zeytuni Orta Doğu tarantulası (Chaetopelma olivaceum), Şırnak'ın İdil ilçesinde bir iş yerinde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 09:16 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:17
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        Zeytuni Orta Doğu tarantulası Şırnak'ta!
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde bir iş yerinde, Orta Doğu ülkelerinde görülen türlerden zeytuni Orta Doğu tarantulası kaydedildi.

        Çevredekilerin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, birinin tarantulaya ayağını uzattığı, tarantulanın da ön bacaklarını kaldırarak savunmaya geçtiği, zaman zaman da saldırıya geçtiği görüldü.

        Çekilen görüntülerin ulaştırıldığı Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, tarantulanın saldırgan ama insanlara zararı olmayan bir tür olduğunu söyledi.

        Boyunun 5 ile 7 santimetre arasında değiştiğini ifade eden Prof. Dr. Satar, tarantulanın insanlara doğrudan bir zararının olmadığını ancak alerjisi olanlar için tehlike arz edebileceğini belirtti.

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        "DİŞİLERİ ÇOK İYİ AĞ ÖRÜCÜ"

        Prof. Dr. Satar, bu tür tarantulanın dişilerinin iyi ağ örücüler olduğunu anlatarak, "Bunların erkekleri, çiftleşmek için belli zamanlarda dışarı çıkar. Dişileri çok iyi ağ örücüler, toprak altında yaşıyorlar ve çok görülmüyorlar. Dolayısıyla dışarıdayken kaydedilen bu görüntüdeki örümceğin büyük ihtimal ile erkek olması gerekiyor. Doğada çekilen tüm fotoğraflarda genellikle erkek tarantulalar var. Bu görüntüde de gördüğümüz tür, kendinden daha büyük canlılara bile saldırabilecek bir tür. Fakat çok zehirli bir tür değildir. Yani insanlara direkt bir zararları yoktur" diye konuştu.

        "ZARAR VERMEMEMİZ LAZIM"

        Bu türlerin korunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ali Satar, "Bunlar aslında çok kıymetli türler, zarar verilmemesi lazım. Bunlar doğada dengeyi sağlıyorlar. Zararlı böceklerle, kurtçuklarla, kertenkele ve küçük farelerle besleniyorlar. Doğadaki her canlının mutlaka bir görevi vardır. Onlara dikkat etmemiz gerek. Videodaki görüntüde, örümcek ilk önce kendine yönelen tehdide karşı bir savunma örneği gösteriyor ve ön ekstremitelerini havaya kaldırarak, ona saldırarak canlıyı caydırmaya, korkutmaya çalışıyor.

        Böyle bir hareketi var. Bu örümceklerin kendinden büyük canlılara bile saldırdıkları görülmektedir. Yani saldırgan bir tür ama insanlara, doğadaki canlılara aslında çok büyük bir zararları yoktur. Dolayısıyla bunlara zarar vermememiz lazım. Bunların doğada bir görevi var, zararlı böcekleri ve kurtçukları yok ediyorlar. Bunlarla besleniyorlar dolayısıyla bize fayda sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

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        #Zeytuni Orta Doğu tarantulası
        #şırnak
        #haberler
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