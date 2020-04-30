AA

Çankırı kent merkezinde bir kişi tarafından zifte batmış halde bulunan kaplumbağa, Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Burada yapılan muayenede, kaplumbağanın solunum yetersizliği olduğu ve hareket kabiliyetinin azaldığı tespit edildi.

Veteriner hekimin uzun süren çalışması sonucu ziftten temizlenen kaplumbağa, merkezde gözlem altına alındı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamada, halkın salgın sürecinde diğer canlılara daha fazla hassasiyet gösterdiğini belirtti.

Yerel yönetim ve vatandaşların duyarlılığıyla yaşamsal enerjinin ortaya çıktığına işaret eden Esen, duyarlılık gösterenlere teşekkür etti.