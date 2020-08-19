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Zifte bulanan köpeğin değişimi duygulandırdı

Kırklareli´nin Lüleburgaz ilçesinde zifte bulanan yavru sokak köpeği kurtarıldı. `Şanslı´ adı verilen köpek, sahiplendirilmeyi bekliyor

Zifte bulanan köpek
DHA

Lüleburgaz´da DSİ 9´uncu Sondaj Şefliği´nin bahçesinde yavru bir köpeğin sesini duyan vatandaşlar, köpeğin zifte bulandığını gördü.

DHA'nın haberine göre bunun üzerine durum Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye, yavru köpeği Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi´ne götürdü.

Burada barınak görevlileri tarafından alınan yavru köpek, uzun uğraşlar sonucunda baştan aşağı temizlendi. Üzerindeki zift tamamen çıkarılan ve tüyleri tekrar eski haline dönen yavru köpek, havluya sarılarak kurulandı.

ADINI 'ŞANSLI' KOYDULAR

Barınağın yeni maskotu haline gelen yavru köpek, diğer hayvanlarla da kaynaştı. Barınak görevlileri hayata döndürülen köpeğe `Şanslı´ ismini verdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen, Şanslı sahiplendirilmeyi bekliyor.

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