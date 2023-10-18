Zihinsel engelliden 15 gündür haber yok!

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çukurca beldesinde yaşayan zihinsel engelli Selim Ece'den (80) 15 gündür haber alınamıyor.

4 Ekim'de kaybolan dayısı Selim Ece'ye kendi çabalarıyla ulaşamayınca belde halkından yardım isteyen Ahmet Tunç (60), "Dayım 80 yaşında. Arası bir araca biner; araç sahibi indirene kadar da gider. Üç beş gün kaybolduğu oldu. Göğüs cebinde telefon numaram var. Üstüne arayanlar oradan numaramı bulup beni ararlardı. Bu sefer ne arayan var ne soran. Çukurca Belediye başkanım ve Domaniç jandarma ekiplerinin destekleri ile AFAD, İNDAK gibi arama kurtarma ekipleri özel köpeklerle, termal drone ile gece gündüz aradılar. Yakın köyleri ormanları didik didik aradık yok. Ne olur bana dayımı bulun. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum yardım edin" dedi.