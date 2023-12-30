Zihniniz üzerinde kontrolü elinize almanızı sağlayacak 4 anksiyeteyi yenme stratejisi

Bu egzersizi bir dakika boyunca devam ettirip tekrar edebilirsiniz. Egzersizin amacı, vücudunuza her şeyin yolunda olduğuna ve rahatlayabileceğine dair sinyal göndermektir.

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3. NEFESİNİZİ DÜZENLEYİN

Vücudunuzu sakinleştirmenin bir başka yolu da kontrollü nefes egzersizi yapmaktır. Bunu yapmak için rahat bir yere oturun ve nefesinize odaklanın.

-Dört saniye boyunca nefes alın,

-Dört saniye nefesinizi duraklatın,

-Dört saniye boyunca nefes verin,

-Bunu en az 30 saniye tekrarlamaya çalışın ve ihtiyacınız olduğu sürece bu egzersize devam edin.