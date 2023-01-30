Kremlin'den tepki: Bir bir yalan

İHA

Tokat'ın Zile ilçesinde, atık su arıtma tesisinde suyun arıtılmadan deşarj edildiği iddia eden köylüler, çevre kirliliği yaşandığı öne sürdü. İHA'nın haberine göre, Zile ilçesine bağlı Korucuk köyünde yaşayan vatandaşlar, köy yakınındaki atık su arıtma tesisinden deşarj edilen sudun çevreye kötü kokular yayıldığını, bulanık renkteki suyun bazı noktalarda köpüklendiğini anlattı. Esvap Çayı'ndan Yeşilırmak'a dökülen suyun çevre kirliliğine neden olduğunu ileri süren köylüler, tarım arazilerinin de zarar gördüğünü ileri sürdü.

"ÖNCEDEN BURADAN BALIK TUTUYORDUK" Köy Muhtarı Adnan Ekenel, atık su arıtma tesisinin çalışmadığını iddia ederek, şunları söyledi: "Atık su arıtma tesisinden deşarj edilen su ile suladığımız ekinler verimsiz. Yetkililere buradan sesleniyorum, bu sudan bin dönüm arazi sulanıyor. Meyve ağaçlarımız kurudu. Sebze ekme şanımız yok hemen kuruyor. Ben bazı yetkililere sordum elektrik maliyetinden dolayı çalıştırılmadığını yönünde bilgi verdiler. Daha önce temizdi, sebze dahi ekiyorduk. Şimdi durumu ortada. Kokudan durulmuyor. Aynı zamanda pis akıyor. Önceden buradan balık tutuyorduk, şu anda kurbağa dahi yok."