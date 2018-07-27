Zilina - Nitra maçı istatistikleri

Slovakya Süper Lig heyecanı devam ediyor. Zilina, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Nitra takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Ev sahibi Zilina, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Nitra, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 356. İddaa'da Zilina kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Nitra kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Zilina önceki hafta Dunajska Streda mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Nitra ise Senica maçında 0-0 berabere kaldı.

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