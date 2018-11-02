Zilina - Ruzomberok karşılaşma önü

Zilina ve Ruzomberok, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Slovakya Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:45. Zilina 26 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Ruzomberok 23 puanda ve 4. sırada. Zilina, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Ruzomberok, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 271. İddaa'da Zilina kazanır 1.55, berabere biter 3.50, Ruzomberok kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Zilina önceki hafta Slovan Bratislava mücadelesinde 3-2 yenildi.

Ruzomberok ise Dunajska Streda karşılaşmasında 0-4 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Zilina, 15 gol attı ve 8 gol yedi.

Ruzomberok, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Ruzomberok, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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