Zimbabve'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 70'i aralık ayında kayıtlara geçti

Marketler (bakkallar) ne zaman, saat kaçta açılıyor?

AA

Bakanlık verilerine göre, ülke genelinde şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı 1217 ölümden 854'ü aralık ayında kayıtlara geçti.

Sağlık ve Çocuk Bakım Bakanı Constantino Dominic, basına yaptığı açıklamada, "Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 70'i geçen ay kaydedildi." dedi.

- Dört bakan hayatını kaybetti

Zimbabve'de şimdiye kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joel Matiza, Tarım Bakanı Perence Shiri, Manicaland Eyaleti İl İşleri Bakanı Ellen Gwaradzimba ve Dışişleri Bakanı Sibusiso Moyo Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dört bakanın hayatını kaybetmesi sonrası devlet dairelerinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla, memurların evden çalışmasına ve kısıtlamaların 15 Şubat'a kadar uzatılmasına karar verilmişti.