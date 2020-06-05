Zimbabve'de Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 1300 kişi gözaltına alındı

AA

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Zimbabve Polis Sözcüsü Paul Nyathi, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 24 saatte Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 1300 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Gözaltına alınanların çoğunun toplu etkinlik yasağını ihlal ettiğinin altını çizen Nyathi, bazılarının da maske takmadığını ifade etti.

Nyathi, karantina merkezinden firar eden kişilerin de arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Zimbabve'de 30 Mart'tan bu yana Kovid-19'u önlemek için konulan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 52 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Ülkede şimdiye kadar 222 Kovid-19 vakası görülürken, 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

-bashal