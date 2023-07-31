Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova ekibi Zimbru ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibini 5-0'lık net bir skorla mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, rövanş maçında Zimbru engelini aşıp bir sonraki tura geçme hesapları yapıyor. Peki, "Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı tarihi, saati ve muhtemel ilk 11'ler...
Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da tamamlayan Fenerbahçe, yeni hocası ve transferleriyle yeni sezona hızlı bir giriş yaparak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu kapsamında Zimbru'yu 5-0 skorla mağlup etmişti. Peki, "Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Zimbru-Fenerbahçe maçı hakkında öne çıkan detaylar...
ZİMBRU FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı 1 Ağustos Salı günü Moldova'da oynanacak.
ZİMBRU FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı saat 20.30'da başlayacak.
Rövanş mücadelesi S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Altay, Osayı, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Ryan Kent, İrfan, Szymansksi, Crespo, Dusan Tadic, Michy Batshuayi
KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe Zimbru maçını İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Harvey yönetecek.
Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Paul Mclaughlin yapacak.