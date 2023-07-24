Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçına İrlandalı hakem
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımı ile yapacağı rövanş maçında İrlandalı hakem Rob Harvey düdük çalacak.
Giriş: 24.07.2023 - 11:40
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarının hakemleri belli oldu.
Fenerbahçe'nin Moldova ekibi Zimbru ile deplasmanda 1 Ağustos Salı günü saat 20.30'da yapacağı ikinci maça, İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Harvey atandı. Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Paul Mclaughlin yapacak.