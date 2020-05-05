Zincir marketin bölge sorumlusu zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı - ADANA

AA

Alınan bilgiye göre, zincir marketin bölge müdürü, para yatırılmadığı mesajı gelmesi üzerine gittiği banka şubesinde bölge sorumlusu M.C'yi, görev alanındaki 9 marketin 7 şubesinden topladığı parayla gördü.Durumdan şüphelenen bölge müdürünün ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, M.C'nin kullandığı 34 CDL 218 plakalı otomobildeki çantada 29 bin 750 lira buldu.M.C. gözaltına alındı, 7 marketten alınan 250 bin liranın kayıp olduğu belirlendi.M.C'nin avukatı aracılığıyla iş yerine istifasını verdiği öğrenildi.