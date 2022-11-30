Zincir marketlerden eleştirilere cevap

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BİM İcra Kurulu Üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç, PLAT 7. Private Label Zirvesi’ne katıldı.

Aykaç, zirvede Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Galip Aykaç, zincir marketlere yönelik eleştirilere yanıt verirken şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki aydan itibaren enflasyonda baz etkisini göstereceğiz, mart-nisan sonrası dramatik düşüş bekliyorum. Bim olarak kâr marjımızda artış yok, diğer şirketler de öyle. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif."

75 binin üzerinde çalışanı olan bir şirketiz, EYT'ye takılan ciddi sayıda çalışan var. Bu memlekette haksız rekabet işliyor, Rekabet Kurumu'na mesajımız olsun; kontroller sıklaşabilir, hiçbir korkumuz yok. Birçok işletmemiz zarar ediyor, kar edenlerin de kar marjı yüzde 0-4 arasında. Bugün yaklaşık 350 temel üründe, cironun yarısına denk geliyor, verileri TÜİK'e, TCMB'ye, Ticaret Bakanlığı'na, Tarım Bakanlığı'na veriyoruz. Uzun süredir denetimler yapılmaya devam ediliyor."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ ÖNLEM SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada marketler konusuna da değinmişti. Marketlerdeki fiyat farklılıklarına yönelik kontrollerin sıkılaştırılacağını belirten Erdoğan, Fiyat İstikrar Komitesi ile takibin sağlanacağını belirtti.

Erdoğan, zincir marketlerle ilgili fiyatlara ilişkin, "Marketlerle ilgili gerek zincir gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar böyle. Kabine'de arkadaşlarıma söyledim; başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız. Bütün mesele bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız. Birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var, Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız" ifadelerini kullandı.