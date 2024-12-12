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        Haberler Gündem Zincirle raylara bağlanan köpek, vatmanın dikkatiyle kurtuldu

        Zincirle raylara bağlanan köpek, vatmanın dikkatiyle kurtuldu

        Kayseri'de yaşanan olay kan dondurdu. Tramvay raylarına zincirle bağlanan köpek vatmanın dikkati sayesinde kurtarıldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 18:41 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:41
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        Kan donduran olay! Raylara zincirle köpek bağladılar
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        Kayseri'de tramvay raylarına zincirle bağlanmış köpek, vatmanın dikkati sayesinde kurtarıldı; o anlar kameraya yansıdı.

        Olay, 10 Aralık'ta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İldem istikametinden Cumhuriyet Meydanı yönüne seyreden tramvayın vatmanı Emirhan Eroğlu, Mimarsinan Kavşağı yönü raylarında zincirle bağlanmış köpek fark etti. Eroğlu, acil fren yaparak tramvayı durdurdu.

        Araçtan inen Eroğlu ile yolcular köpeği kurtarırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bağlı olmayan 2 köpeğin de zincirle bağlanan köpeğin yanında durduğu görüldü.

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