Otoyolda 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı!

Bolu'da, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Batı mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Ankara yönüne giden 2 hafif ticari araç, 1 minibüs ve 6 otomobil buzlanmanın olduğu yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'da yer alan habere göre kazada, araçlarda bulundan Okan Yarar (35),Birsen Kaya (21),Niyazi Kaya (60) ile Mürteza Kaya (52) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
UZUN ARAÇ KONVOYU OLUŞTU
Kazaya karışan 9 araç yolun sol ve orta şeridini kapattı. Yolda ulaşım sağ şeritten ve emniyet şeridinden sağlandı. Yolda araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
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