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HaberlerGündem3. SayfaZİNCİRLEME KAZA! Son dakika: Otoyolda 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı!
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Otoyolda 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı!

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda buzlanma nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, trafik bir süre aksadı

ZİNCİRLEME KAZA! Son dakika: Otoyolda 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı!
Otoyolda 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı!
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DHA

Bolu'da, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Batı mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Ankara yönüne giden 2 hafif ticari araç, 1 minibüs ve 6 otomobil buzlanmanın olduğu yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre kazada, araçlarda bulundan Okan Yarar (35),Birsen Kaya (21),Niyazi Kaya (60) ile Mürteza Kaya (52) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

UZUN ARAÇ KONVOYU OLUŞTU

Kazaya karışan 9 araç yolun sol ve orta şeridini kapattı. Yolda ulaşım sağ şeritten ve emniyet şeridinden sağlandı. Yolda araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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