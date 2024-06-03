Zincirleme kazada 19 yaralı var!

Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı
Kırklareli'nde feci bir zincirleme kaza meydana geldi. 9 aracın karıştığı olayda 19 kişi yaralandı
Giriş: 03.06.2024 - 09:59 Güncelleme: 03.06.2024 - 09:59
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, midibüs ve otobüslerin de arasında bulunduğu 9 araç çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlardaki 19 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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