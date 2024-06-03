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        Haberler Gündem Güncel Zincirleme kazada 19 yaralı var! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde feci bir zincirleme kaza meydana geldi. 9 aracın karıştığı olayda 19 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 09:59 Güncelleme: 03.06.2024 - 09:59
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        Zincirleme kazada 19 yaralı var!
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, midibüs ve otobüslerin de arasında bulunduğu 9 araç çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlardaki 19 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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