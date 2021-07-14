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Haberler Gündem Zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi! - Haberler
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Malatya'da zincirleme kaza: 7'si çocuk 12 yaralı

Malatya'da, 4 aracın çarpıştığı zincirleme kazada, 7'si çocuk 12 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı

Zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi! - Haberler
DHA

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Aynı yöne giden servis minibüsü, hafif ticari araç, kamyonet ve otomobil çarpıştı.

DHA'nın haberine göre, zincirleme kazada araçlarda bulunan Sümerli A. (38), Halil A. (44), Yalçın A. (22), Hasibe Ş. (26), Fevzi A. (29), Berat Ş. (7), Abdulsamet A. (9), Medine A. (14), Hasan A. (15), Hüseyin A. (15), Yunus A. (8) ve Reyhan A. (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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