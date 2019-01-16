İstanbul Bahçelievler Basın Ekspres yolunda hafriyat kamyonu, polis aracı ve bir öğrenci otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Kaza saat 10.00 sıralarında Basın Ekspres yolu Atatürk Havalimanı İstikameti Kuyumcukent Mevkii'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Ahmet Yağış'ın kullandığı hafriyat kamyonu seyir halindeyken şerit değiştiren polis aracına arkadan çarptı. Bu sırada içerisinde öğrenci bulunan otobüs sürücüsü Ekrem Y.'de hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

'ANİDEN ÖNÜMDE DURUNCA ÇARPTIM'

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Otobüsteki öğrenciler kaza yerine gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti. Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Yolda bulunan araç parçalarının temizlenmesi için yol bir süre trafiğe kapatıldı. Olayı anlatan kamyon sürücüsü Ahmet Yağış, "Şerit değiştirmek için aniden önümde duran polis aracına arkadan çarptım. Ardında otobüsle çarpıştık" diye konuştu.