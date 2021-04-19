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Zincirleme kazayı izlemek için yavaşlayınca arkadan gelen kamyonet çarptı

Bursa'da, rampadan inerken yağış nedeniyle kaygalaşan yolda kontrolden çıkan TIR ile 2 otomobil çarpıştı. Bu sırada karşı şeritte kaza sonrası yaşananları izlemek için yavaşlayan hafif ticari araca, arkasından gelen kamyonet çarptı. İki şeritte aynı anda meydana gelen kazalarda şans eseri yaralanan olmadı.

Zincirleme kazayı izlemek için yavaşlayınca arkadan gelen kamyonet çarptı
DHA

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yalova - Bursa Karayolu üzerinde Gemlik çıkışındaki Dürdane rampasında meydana geldi. İbrahim S. yönetimindeki 34 LK 9696 plakalı TIR, iddiaya göre önündeki aracı solladığı esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu rampadan aşağı kaydı. Bu esnada Ozan G. yönetimindeki 34 KF 4004 plakalı otomobil, TIR´a çarptı. İki araç da bariyerlere girdi.

Bu sırada karşı şeritten geçen ve kaza ile sonrasında yaşananları izlemek üzere yavaşlayan C.K. yönetimindeki 16 NUS 61 plakalı hafif ticari araca, aynı yönde seyreden T.Y. yönetimindeki 16 AKC 344 plakalı kamyonet araç çarptı. Aynı bölgede aynı saatte farklı şeritlerde meydana gelen iki kazada da yaralanan olmazken, polis ekipleri her iki kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kazaya karışan TIR sürücüsü İbrahim S. yağış nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiğini belirterek, "Yol kaygandı. Aşağıya doğru inerken kaymaya başladım. Bir süre kaydım sonra otomobil geldi. Muhtemelen benim kaydığımı fark etmedi beni sollamaya çalıştı. Yanımdan geçerken çarpıştık. Zaten önümde olsaydı Allah korusun başka türlü olurdu. İstanbul'a gidiyordum" dedi.

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