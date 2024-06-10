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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zincirli saldırganlara yurt dışı yasağı! | Son dakika haberleri

        Zincirli saldırganlara yurt dışı yasağı!

        Çorum'da okul müdürünü zincirle darp eden öğrenci velisi ve yakını kayıplara karışmıştı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yabancı uyruklu saldırganlar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğu kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 17:11 Güncelleme: 10.06.2024 - 17:11
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        Zincirli saldırganlara yurt dışı yasağı!
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        Çorum'da okul müdürü ve okul görevlisini zincirle darp ettikten sonra kaçan öğrenci velisi ve yakını için yurt dışı çıkış yasağı konulduğu bildirildi.

        AA'da yer alan habere göre Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hacı Ömer Atılgan ile hizmetli olarak görev yapan Mehmet Öztürk'e yönelik kasten yaralama iddiasıyla yabancı uyruklu D.H.H. ile A.A.M.M'nin yakalanması için çalışma başlatıldığını belirtti.

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        BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

        Başsavcılık olarak hazırlık soruşturması başlattıklarını ifade eden Bektaş, "Tüm deliller toplanmış, şüpheliler hakkında yakalama emri çıkarılmış, yurt dışı çıkış yasağı konularak soruşturma işlemlerine devam edilmekte olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 9 Haziran'da olaya karıştığı gerekçesiyle M.S.D.D. isimli yabancı uyruklu şahsın yakalandığı ancak yapılan teşhis işlemleri ile olay ile bağlantısı olmadığı tespit edilmesi üzerine serbest bırakıldığı, konunun hassasiyetine binaen Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacak açıklamalar dışında çıkan haberlere itibar edilmemesi, yasal gereği doğrultusunda tüm soruşturma işlemleri ivedilikle yerine getirildiği hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

        Gülabibey Mahallesi'ndeki Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda 5 Haziran'da fenalaşan öğrencisi Suad Daed S'yi ambulans çağırarak hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencinin durumuyla ilgili bilgi verdiği velisi ve yakını tarafından zincirlerle darp edilmiş, müdür ve okul görevlisi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Kaçan zanlıların yakalanması için polis çalışma başlatmıştı.

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