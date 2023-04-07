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Ziraat, 1.3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin etti

Ziraat Bankası 423 milyon ABD Doları ve 779 milyon Euro olmak üzere toplamda 1,3 milyar ABD Doları büyüklüğünde sendikasyon kredisi temin etti. Bankanın Genel Müdürü Alpaslan Çakar "Sendikasyon kredimize gösterilen yoğun ilgi; sağlam finansal yapıya, istikrarlı büyümeye ve etkin risk yönetimine sahip bankacılık sektörümüze ve sektörün en büyük oyuncusu olan Bankamıza güvenin bir yansımasıdır" değerlendirmesinde bulundu

Ziraat, 1.3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin etti
HABERTURK.COM

Ziraat Bankası 423 milyon ABD Doları ve 779 milyon Euro olmak üzere toplamda 1,3 milyar ABD Doları büyüklüğünde sendikasyon kredisi temin ederek, geçen yıl sağladığı krediyi yüzde 103 oranında yeniledi.

Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre 367 gün vadeli, Euro ve ABD Doları cinsinden iki dilimden oluşan kredinin koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ve Emirates NBD Capital Limited gerçekleştirirken, Emirates NBD Capital Limited ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatörleri olarak görev aldı.

25 ülkeden 52 bankanın katılımıyla yenilenen kredi, Türkiye'de bir banka tarafından tek seferde sağlanan, en büyük ve en geniş katılımlı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıdı. Ayrıca, kredi anlaşması çerçevesinde, Şubat ayı içerisinde yaşanan depremin etkilerinin azaltılması amacıyla devreye alınan, Deprem Destek Paketleri kapsamında kullandırılan krediler sürdürülebilirlik performans kriteri (ESG KPI) olarak belirlendi.

Açıklamada sendikasyon kredilerine ilişkin değerlendirmesine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar şunları ifade etti:

"Küresel resesyon endişelerinin arttığı, jeo-politik koşullardaki belirsizliğin sürdüğü ve gelişmiş ülke bankacılık risklerinin ön plana çıktığı piyasa koşullarına rağmen, sendikasyon kredimize bu yıl farklı coğrafyalardan 13 yeni bankanın iştirakiyle toplamda 52 uluslararası bankanın katılımı sağlanmıştır. Diğer taraftan, sorumlu ve sürdürülebilir bankacılık anlayışımızın bir yansıması olarak, Deprem Destek Paketi kredilerinin sürdürülebilirlik kriteri olarak belirlenmesiyle, uluslararası muhabir bankalarımızın da sürece duyarlılığını ve yapmış oldukları sosyal katkıyı memnuniyetle gözlemledik.

Sendikasyon kredimize gösterilen yoğun ilgi; sağlam finansal yapıya, istikrarlı büyümeye ve etkin risk yönetimine sahip bankacılık sektörümüze ve sektörün en büyük oyuncusu olan Bankamıza güvenin bir yansımasıdır. Ziraat Bankası olarak temin ettiğimiz bu kaynakla, dış ticaretin finansmanına katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Çok iyi biliyoruz ki; kararlı ve etkin finansal aracılık yaklaşımımız ile sorumlu ve sürdürülebilir bankacılık anlayışımız, bireyler ve şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılayarak ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir. Son yıllarda artan dış ticaret payımızı, dış finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme yönünde atacağımız adımlarla ileriye taşımayı ve muhabir bankalar, uluslararası yatırımcılar ve tüm dış paydaşlarımızla yakın iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Bu vesile ile başta koordinatör bankalarımız olmak üzere, bu büyük krediye destek olan tüm muhabir bankalarımıza teşekkür ediyorum."

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