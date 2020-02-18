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Ziraat Bankası iştiraki olan Ziraat Bank Özbekistan’ın; Taşkent’te bulunan Operu, Yunusabad ve Kurumsal Şubesinden sonra 4. Şubesi Semerkant’ta hizmete vermeye başladı. 1993 yılında Özbekistan’ın ilk yabancı sermayeli bankası olarak faaliyetine başlayan Ziraat Bank Özbekistan, ülkedeki bankacılık faaliyetlerini 2017 yılından itibaren yüzde 100 Ziraat Bankası sermayedarlığında sürdürüyor.

Ziraat Bankası, Özbekistan’da bankacılık sektöründeki faaliyet hacmini üst seviyelere taşımanın yanı sıra, Türkiye-Özbekistan arasındaki ticaret hacminin artırılması ile Türkiye’deki bankacılık sektöründeki kazanımların ve tecrübelerin dost ve kardeş ülke Özbekistan’da hayata geçirilmesini hedefliyor.

Özbekistan dışında; Almanya, Karadağ, Bosna, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’da da iştirak bankaları bulunan Ziraat Bankası, yurtdışı İştirakleri ve Şubeleri ile 18 ülkede 109 noktada faaliyetini sürdürüyor