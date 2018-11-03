Ziraat Bankası bedelli askerlik ödemelerini hafta sonu da alacak

Ziraat Bankası, bedelli askerlik ödemelerini hafta sonu da almaya devam edecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti başvuruları için askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olması nedeniyle Ziraat Bankası da 81 ildeki ve KKTC’deki toplam 127 şubesi ile bugün ve yarın saat 10.00 ile 17.00 arasında bedelli askerlik ödemelerini almayı sürdürecek.

Bugün ve yarın açık olacak şubeler "www.ziraatbank.com.tr" internet sitesinden öğrenilebilecek.

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