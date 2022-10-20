KAMPANYA SÜRELERİ DEĞİŞTİ!

Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Ekim ayının başlamasıyla birlikte bir çok banka son başvuru tarihini Ekim ayı sonuna kadar uzatırken bazı bankalar ise 2022 yılının sonuna kadar uzattı.

Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.