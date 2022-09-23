Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası güncellendi. Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Akbank, ING, Yapı Kredi, Akbank, TEB, Garanti BBVA ve Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyaları emeklilerin gündeminde yer alıyor. Promosyon kampanyası son başvuru tarihi 31 Ağustos'tan 30 Eylül'de kadar uzatıldı. Emekli zammının ardından ek gelir elde etmek isteyen SSK ve Bağ-Kur'lular "2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, emekli promosyon kampanyaları detayları...