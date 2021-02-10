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Ziraat Bankası'ndan ELÜS açıklaması

ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) sistemine dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru “Tarım sektörünün desteklenmesi amacıyla kurulan Lisanslı Depoculuk Sistemi ile Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) kapsamında yapılan Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) işlemleri; tarım sektörüne sağladığı değerin yanı sıra sermaye piyasalarının gelişmesine de katkıda bulunması nedeniyle tarımın, sermaye piyasalarına açılan kapısı olarak değerlendirilmektedir." dedi. Sektörde 2018 yılında yaklaşık 5 Milyar TL olan ELÜS alış satış işlem hacminin, son 2 yılda 5 katına çıkarak 2020 yılında yaklaşık 25 milyar TL’ye ulaştığını belirten Bilgehan Kuru, söz konusu hacmin ortalama yüzde 75’inin Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ziraat Bankası'ndan ELÜS açıklaması
HABERTURK.COM

ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) sistemine dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru “Tarım sektörünün desteklenmesi amacıyla kurulan Lisanslı Depoculuk Sistemi ile Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) kapsamında yapılan Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) işlemleri; tarım sektörüne sağladığı değerin yanı sıra sermaye piyasalarının gelişmesine de katkıda bulunması nedeniyle tarımın, sermaye piyasalarına açılan kapısı olarak değerlendirilmektedir." dedi

Kaliteli ve standardizasyonu yüksek tarımsal ürünlerin üretimini teşvik eden bu sistem, çiftçilerimize arz fazlası olduğu dönemlerde sağladığı depolama imkanı ile fiyat dalgalanmalarından korunmanın yanı sıra, tarımsal ürünlerin menkul kıymetleştirilmesi yoluyla alternatif finansman çözümleri, TÜRİB’deki operasyonel işlem kolaylığıyla alım satım olanağı ve kira, nakliye, analiz ücreti alanlarında da devlet desteği gibi avantajlar sağlamaktadır.

Ziraat Bankası olarak, menkul kıymetleştirilen tarımsal ürünler yoluyla ülkemizin sermaye piyasalarının gelişmesine de katkı sağlayacak olan ELÜS piyasasında, çiftçilerimize ve diğer paydaşlara en iyi hizmeti sağlamak amacıyla gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Bankamız, finansal çözümler için sunduğu ürün ve hizmetlerle en iyi uygulamalar konusunda sektöre öncülük etmeyi amaç edinmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve TÜRİB ile oluşturulan entegrasyon ve gelişmiş dijital bankacılık uygulamalarımız çerçevesinde; müşterilerimizin şubelerimize gitmelerine gerek duymadan ELÜS hesap açımı ve ELÜS ihraç işlemlerini yapabilmeleri, alım satım belgelerini alabilmeleri, ürünlerin depodan fiziki teslim işlemlerini 7/24 internet ve mobil kanallarımızdan gerçekleştirebilmeleri de sağlanmıştır” dedi.

Sektörde 2018 yılında yaklaşık 5 Milyar TL olan ELÜS alış satış işlem hacminin, son 2 yılda 5 katına çıkarak 2020 yılında yaklaşık 25 milyar TL’ye ulaştığını belirten Bilgehan Kuru, söz konusu hacmin ortalama yüzde 75’inin Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bilgehan Kuru “Son 3 yılda ELÜS işlemleri yapan yaklaşık 80 bin müşterinin yüzde 75’i Bankamız müşterisi olup, bu süreçte Bankamız aracılığıyla yaklaşık 1 milyon adet ELÜS işlemi gerçekleştirilmiştir. Sadece 2020 yılı içerisinde ise 71 ilimizdeki 808 şubemizde 33 bin müşterimiz ile yaklaşık 400 bin adet ELÜS işlemi gerçekleştirerek, geniş ve dengeli bir coğrafi dağılımı sağlamış durumdayız.

Türkiye’deki hububat üretimi (buğday, arpa, mısır) 37,5 milyon ton olup, lisanslı depo sayısı 232’ye, ELÜS oluşturulabilecek ürün sayısı 17’ye yükselmiştir. Bankamız 2020 yılı içerisinde ELÜS kapsamındaki 7 milyon ton kapasiteli 124 lisanslı deponun tamamı ile işlem yapmıştır. Lisanslı depo kapasitelerinin üretim kapasitesine oranı gelişmiş ülkelerde yüzde 50’leri bulurken, ülkemizde 2018 yılında yüzde 8’lerde olan bu oranın; lisanslı depoculuğa yapılan yatırımlar ve TÜRİB’in devreye alınması ile 2020 yıl sonu rakamları açıklandığında yüzde 15 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ancak daha alınacak kayda değer bir mesafe olduğunu görüyoruz.

Önümüzdeki yıllarda bu oranı, paydaşlarımıza vereceğimiz destek ile dünya ortalamalarına çıkarmayı hedeflemekteyiz. Bu hedef kapsamında önümüzdeki dönemlerde ELÜS üzerine kurulu yatırım fonları gibi sermaye piyasası ürünlerinin de tasarlanması çalışmalarına başlamış bulunuyoruz” şeklinde konuştu

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