Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri, Ekim ayında güncellendi. Temmuz ayında uygulanan emekli zammının ardından en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL'ye yükselirken bankalar da maaş promosyon yarışına girdi. En yüksek emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye kadar yükselirken binlerce SSK ve Bağ-Kur'lu " Ekim Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 emekli maaş promosyonu ödemeleri...