Ziraat Bankası, 18 ülkede 100 noktada müşterilerine hizmet vermeye başladığını duyurdu. 2018 yılında Özbekistan’da tamamı kendisine ait bir banka kuran Ziraat Bankası, bu önemli yatırımın yanı sıra geçen yıl ayrıca Bosna Hersek’te Bijeljina, Gürcistan’da Tsereteli, Kosova’da Prizren ve Peja, Kazakistan’da Atırau, Azerbaycan’da Gence şubeleri olmak üzere 8 şube açtı. 2018 yılının son günlerinde Karadağ’da Bar ve Budva kentlerinde iki şube daha açan banka, böylece 18 ülkede 100 noktada müşterilerine hizmet vermeye başladı.
Ziraat Bankası'ndan yapılan açıkmaya göre faaliyet gösterdiği coğrafyalara sadece bankacılık değil, sigorta, leasing, portföy yönetimi, ödeme sistemleri, finans teknolojileri ile ilgili hizmetleri de götüren banka, böylece bulunduğu coğrafyalardaki finans sektörüne de katkı sağlamayı hedefliyor.
'EKONOMİK İLİŞKİLERE KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanı Dr. İlker Met, "Yurt dışındaki faaliyetlerimizi organize ederken, sadece şube açmakla kalmıyor, aynı zamanda yurt dışındaki tüm faaliyet noktalarımızdaki iş modelimizi, çalışma ortamlarımızı, yazılım alt yapımızı yeniliyor ve Türkiye’deki iş modelimizle uyumlu hale getiriyoruz. Ziraat Finans Grubu olarak, yurt dışındaki en önemli hedeflerimizden birisi de bulunduğumuz coğrafyaların Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerine katkı sağlamak. Bu kapsamda ülkemizden yapılan yatırımlar kadar, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerden de ülkemize yapılan yatırımların bir parçası olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bankanın Karadağ'ın Bar kentinde açtığı şubeye işaret eden Met, Bar kentinde en son 1878 yılında bir Türk bankasının hizmet verdiğini, böylece 140 yıl sonra Ziraat Bankası olarak Bar kentine tekrar "merhaba" demekten gurur ve mutluluk duyduklarını bildirdi.
Ziraat Finans Grubu Şube, Ofis ve Temsilciliklerinin Bulunduğu Ülkeler
ÜLKE
Şube/ Ofis/ Temsilcilik Sayısı
ÜLKE
Şube/Ofis/ Büro Sayısı
ALMANYA
7
İNGİLTERE
1
BOSNA HERSEK
33
BULGARİSTAN
4
KARADAĞ
3
K.K.T.C.
8
RUSYA
1
IRAK
2
GÜRCİSTAN
4
YUNANİSTAN
3
AZERBAYCAN
13
SUUDİ ARABİSTAN
1
KAZAKİSTAN
6
KOSOVA
3
ÖZBEKİSTAN
2
BAHREYN
1
TÜRKMENİSTAN
7
İRAN
1
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