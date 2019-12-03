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Haberlerİş-Yaşam

Ziraat Bankası’na İki Ödül Birden

Ziraat Bankası, Financial Innovation Awards 2019’da müşteri/çalışan şikayetleri ve önerilerini dikkate alarak süreçleri iyileştiren sistemiyle ve Global Banking & Finance Awards 2019’da en iyi dönüşüm yapan işyeri ve çalışan inisiyatifiyle İki ödül kazandı

ziraat bankası
HABERTURK.COM

The London Institute of Banking and Finance tarafından düzenlenen, “Financial Innovation Awards 2019” (Finansal Yenilik Ödülleri 2019) ödül töreninde Ziraat Bankası “müşteri/çalışan şikayetleri ve önerilerini dikkate alarak süreçleri iyileştiren” sistemiyle ödül aldı.

Ziraat Bankası’nın aldığı ödüle dair açıklamalarda bulunan Kurumsal Mimari Grup Başkanı Dr. İlker Met; “Tüm kuruluşlar müşteri/çalışan şikayetlerini dikkate alarak üretim yapmaya çalışır. Ancak bizim geliştirdiğimiz sistem; ürünün yaygınlaştırılmasından önceki başlangıç aşamalarında bile geri bildirim alınmasına olanak sağlayarak, mümkün olan en hatasız tasarım ile üretim yapılmasını sağlıyor. Ürünün yaygınlaştırılmasından sonraki aşamalarda da alınan geri bildirimler ile sürekli değişen ihtiyaçlara göre ürün kendini revize edebiliyor. Bu haliyle sistem sürekli kendi kendini geliştiriyor” dedi.

Ziraat Bankası ayrıca, “Global Banking And Finance Review” tarafından düzenlenen, finans sektöründeki yenilikleri, ilerici ve ilham verici değişimleri ödüllendiren “Global Banking & Finance Awards 2019” ödüllerinde, kurduğu Kurumsal Mimari sistemi ile Bankanın modern bankacılığın gereklerine uygun biçimde kendisini sürekli yenileyerek geliştiren bir organizasyona dönüşümü konusunda yaptığı çalışmalarla en iyi “dönüşüm yapan işyeri ve çalışan inisiyatifi” dalında özel ödül aldı.

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