Ziraat Bankkart: 3 - VaLePa: 1 | MAÇ SONUCU
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında konuk olduğu Fin kulübü VaLePa'yı 3-1 mağlup etti.
Giriş: 12.11.2024 - 21:56 Güncelleme: 12.11.2024 - 21:56
CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda Fin ekibi VaLePa'yı 3-1 mağlup etti.
Ziraat Bankkart, Sastamala kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmayı 25-20, 25-11, 22-25 ve 25-15'lik setlerle kazandı.
Tur atlayan taraf, 20 Kasım'da Ankara'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.
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