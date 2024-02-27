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        Haberler Spor Voleybol Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Guaguas'ı konuk ediyor - Voleybol Haberleri

        Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Guaguas'ı konuk ediyor

        Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında İspanyol ekibi Guaguas'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 10:02 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:02
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        Ziraat Bankkart'ın konuğu Guaguas
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        CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, İspanyol ekibi Guaguas'ı ağırlayacak.

        TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

        Maçta hakemler; Macar Laszlo Adler ve Sırp Stanislava Simic görev yapacak.

        İlk karşılaşmadan 3-1’lik galibiyetle ayrılan başkent temsilcisine, turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan elde edeceği her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set yeterli olacak.

        Ziraat Bankkart, turu geçmesi durumunda Gas Sales Daiko-Jastrzebski Wegiel eşleşmesinin galibiyle yarı finalde eşleşecek.

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