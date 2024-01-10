Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Ziraat Bankkart-Knack: 3-2 (MAÇ SONUCU) | Ziraat Bankkart CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde - Voleybol Haberleri

        Ziraat Bankkart-Knack: 3-2 (MAÇ SONUCU) | Ziraat Bankkart CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

        Ziraat Bankkart, Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı Belçika temsilcisi Knack'ı 3-2 mağlup ederek, tarihinde ilk kez organizasyonda çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 19:50 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ziraat Bankkart'tan tarihi başarı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Ziraat Bankkart, Belçika temsilcisi Knack'ı 3-2 mağlup ederek, tarihinde ilk kez organizasyonda çeyrek finale yükseldi.

        Mücadelenin ilk setine her iki takımda karşılıklı sayılar alarak başladı. Setin ortalarında 2 sayı (13-15) öne geçen Knack, Ziraat Bankkart'ın farkı kapatmasına izin vermedi. Etkili oyununu sürdüren Knack, ilk seti 25-19 önde tamamladı.

        İkinci sete iyi başlayan Ziraat Bankkart, 3 sayılık (12-9) fark yakaladı. Knack bir ara farkı bir sayıya (17-16) düşürse de bloklardan sayı üreten ve daha az hata yapan Ziraat Bankkart, ikinci seti 25-21 önde bitirdi.

        Üçüncü sete etkili servis kullanarak başlayan Knack, setin başlarında 6 sayılık (4-10) fark yakaladı. İyi oyununu sürdüren konuk ekip, üçüncü seti 25-13 kazandı.

        REKLAM

        Dördüncü sete daha iyi başlayan Ziraat Bankkart, setin başlarında 5 sayılık (11-6) avantaj yakaladı. Etkili hücumlarıyla geri dönüşe izin vermeyen ev sahibi ekip, dördüncü seti 25-20 önde bitirdi.

        Karar setinde iki takımda iyi oynarken, son ana kadar çekişmeli geçen mücadelede daha az hata yapan Ziraat Bankkart, seti 18-16 maçı da 3-2 kazandı.

        Bu sonuçla Ziraat Bankkart, grup aşamasında bir maç kala çeyrek finale adını yazdırdı. Başkent temsilcisi, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

        Yenilgisiz liderliğini sürdüren Ziraat Bankkart, organizasyonun 6. maçında 17 Ocak'ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Dominga Lot (İtalya), Juraj Mokry (Slovakya)

        Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın, Tuinstra, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın, Vicentin)

        Knack: Treial, D'Hulst, Verhanneman, Coolman, Rotty, Plaskie (Deroey, Wijkstra, Van Elsen, Depovere)

        Setler: 19-25, 25-21, 13-25, 25-20, 18-16

        Süre: 128 dakika (24, 28, 21, 26, 29)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        Bonucci İstanbul'da!
        Bonucci İstanbul'da!
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Harcama limitleri belli oldu!
        Harcama limitleri belli oldu!
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı