Ziraat Bankkart-Knack: 3-2 (MAÇ SONUCU) | Ziraat Bankkart CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Ziraat Bankkart, Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı Belçika temsilcisi Knack'ı 3-2 mağlup ederek, tarihinde ilk kez organizasyonda çeyrek finale yükseldi.

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Ziraat Bankkart, Belçika temsilcisi Knack'ı 3-2 mağlup ederek, tarihinde ilk kez organizasyonda çeyrek finale yükseldi.

Mücadelenin ilk setine her iki takımda karşılıklı sayılar alarak başladı. Setin ortalarında 2 sayı (13-15) öne geçen Knack, Ziraat Bankkart'ın farkı kapatmasına izin vermedi. Etkili oyununu sürdüren Knack, ilk seti 25-19 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan Ziraat Bankkart, 3 sayılık (12-9) fark yakaladı. Knack bir ara farkı bir sayıya (17-16) düşürse de bloklardan sayı üreten ve daha az hata yapan Ziraat Bankkart, ikinci seti 25-21 önde bitirdi.

Üçüncü sete etkili servis kullanarak başlayan Knack, setin başlarında 6 sayılık (4-10) fark yakaladı. İyi oyununu sürdüren konuk ekip, üçüncü seti 25-13 kazandı. REKLAM Dördüncü sete daha iyi başlayan Ziraat Bankkart, setin başlarında 5 sayılık (11-6) avantaj yakaladı. Etkili hücumlarıyla geri dönüşe izin vermeyen ev sahibi ekip, dördüncü seti 25-20 önde bitirdi. Karar setinde iki takımda iyi oynarken, son ana kadar çekişmeli geçen mücadelede daha az hata yapan Ziraat Bankkart, seti 18-16 maçı da 3-2 kazandı. Bu sonuçla Ziraat Bankkart, grup aşamasında bir maç kala çeyrek finale adını yazdırdı. Başkent temsilcisi, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Yenilgisiz liderliğini sürdüren Ziraat Bankkart, organizasyonun 6. maçında 17 Ocak'ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart Hakemler: Dominga Lot (İtalya), Juraj Mokry (Slovakya) Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın, Tuinstra, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın, Vicentin) Knack: Treial, D'Hulst, Verhanneman, Coolman, Rotty, Plaskie (Deroey, Wijkstra, Van Elsen, Depovere) Setler: 19-25, 25-21, 13-25, 25-20, 18-16 Süre: 128 dakika (24, 28, 21, 26, 29)