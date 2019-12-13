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Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Simit Sarayı'nın yüzde 51'i için Rekabet Kurulu'na başvurdu. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan 12 Aralık 2019 tarihli başvuru ilanına göre Simit Sarayı Yatırım A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların yaklaşık 20.706.000 adedi Kavukçu Yapı San. İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş. tarafından alıcı konumunda bulunan Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devredildi. Sermaye artırımıyla birlikte Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Simit Sarayı Yatırım A.Ş.'deki payının yüzde 51'i bulacağı kaydedildi.

Açıklama şöyle:



"Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Simit Sarayı Yatırım A.Ş., Kavukçu Yapı San. İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş.İşlem kapsamında mevcut hissedarlar arasında yapılacak hisse devirleri ile Hedef Şirket olan Simit Sarayı Yatırım A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların yaklaşık 20.706.000 adedi Kavukçu Yapı San. İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş. tarafından Alıcı konumunda bulunan Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devrine ve eşzamanlı olarak sermaye artırımına ilişkin yapılacak olan genel kurul neticesinde Alıcı'nın ihraç edilecek emisyon primli payları iktisap etmesi suretiyle Hedef Şirket'in sermayesini temsil eden payların toplam %51'ini elde etmesine ilişkindir."