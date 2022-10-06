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Ziraat'in tarım kredilerinde yüzde 61 artış

Ziraat Bankası’nın tarım kredileri 2022 yılının ilk dokuz ayında yüzde 61 artarken, takipteki tarım kredisi alacakları yüzde 18 azaldı.

Ziraat'in tarım kredilerinde yüzde 61 artış
Ziraat'in tarım kredilerinde yüzde 61 artış
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Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf, 2022 yılında Bankanın tarım kredilerindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Ziraat Bankası’nın “tarım ekosisteminin finansmanı” adıyla duyurduğu yeni tarım bankacılığı stratejisi çerçevesinde hem kullandırılan kredi hacminin hem de kredi kullanan üretici sayısının önemli miktarda arttığını belirten Ferhat Pişmaf, “yılın ilk dokuz aylık döneminde sayıları 756 bine ulaşan üreticimizin Bankamızdaki tarım kredisi miktarı 175 milyar TL’nin üzerine çıktı. Bu kredilerin yaklaşık %87’si faiz sübvansiyonu uygulanan kredilerden oluşuyor” dedi.

Tarım sektörünün kendileri için her zaman öncelikli sektör olduğunu belirten Pişmaf, “Toplam tarım kredilerimiz %61 artışla 175 milyar TL’yi aştı. Bugüne kadarki trendin devam etmesi halinde 2022 yılsonunda kredi rakamının 200 milyar TL’ye ulaşacağını öngörüyoruz. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için gereken kaynağı sağlamaya hazırız. Üreticilerimiz kullandıkları her türlü tarımsal girdinin finansmanı için ihtiyaç duydukları krediyi Ziraat Bankası’ndan temin edebilirler.” dedi.

TAKİPTEKİ KREDİLERDE DÜŞÜŞ

Tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi miktarının ve üretici sayısının sürekli olarak azaldığını ifade eden Ferhat Pişmaf, “2022 yılında takipteki tarım kredilerimiz %18; takip hesaplarında izlenen üretici sayımız ise %11 düştü. Son iki yılda tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi (TOA ya da NPL) oranımız %1,57’den %0,50’ye kadar geriledi. Bu yönüyle Bankamızın tarım kredileri sektördeki kredilerden önemli ölçüde ayrışmaktadır.” dedi.

Piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak tarım kredilerine uygulanan faiz oranlarının da güncellendiğini belirten Ferhat Pişmaf, “Bankamızca kullandırılan tarım kredilerinin %87’si, diğer bir deyişle yaklaşık 152 milyar TL kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşmaktadır. Bu kredilere uygulanan faizin ortalama %70’i Devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda küçük ölçekli üreticilerimizin yararlandığı geleneksel bitkisel üretim konusunda 100 bin TL’ye kadar; geleneksel hayvansal üretimde 200 bin TL’ye kadar olan kredilerde ise faizin tamamı Devlet tarafından karşılanmaktadır. Bugün itibariyle faizi tamamen Devlet tarafından karşılanan tarım kredisi tutarı 43 milyar TL düzeyindedir” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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