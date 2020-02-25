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Ziraat Katılım 700 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla 21 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile 103 gün vadeli 700 milyon TL fonlama temin edilmiş oldu. Ziraat Katılım'ın 2020 yılı başından bugüne kadar 3 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla temin ettiği fonlama tutarı ise 1,6 milyar TL'ye ulaştı.

ziraat katılım
AA

Ziraat Katılım, 700 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla 21 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile 103 gün vadeli 700 milyon TL fonlama temin edilmiş oldu. Ziraat Katılım'ın 2020 yılı başından bugüne kadar 3 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla temin ettiği fonlama tutarı ise 1,6 milyar TL'ye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ziraat Katılım olarak bugün 53. kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 14,6 milyar TL oldu. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, bugün gerçekleştirdiğimiz 700 milyon TL'lik kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir. Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonumuz ile önümüzdeki dönemde de ülkemiz adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden “Paylaştıkça daha fazlası” ilkemizle büyümeye devam edeceğiz."

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