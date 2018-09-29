Habertürk muhabiri Veysi İpek'in haberine göre, bir istihbaratı değerlendiren Diyarbakır Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ergani ilçesinde ziraat mühendisi M.K.'yı takibe aldı. Evinde uyuşturucu madde muhafa ettiğini belirleyen narkotik timleri, M.K'nın kırsal alanda bulunan evine baskın düzenledi. Özel harekat timlerinin desteğiyle M.K'nın evine giren polis, evde bir kuru sıkı silah ve tüfek ele geçirdi.

Operasyonda M.K. da etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Narkotik timlerinin evin ahırında yaptığı aramada ise samanlıklar arasında naylon poşetlere gizlenmiş halde uyuşturucu bulundu. Poşetleri dışarı çıkaran polisler, 111 kilo kubar esrara el koydu.

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