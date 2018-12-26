Ziraat Bankası'nın yeni reklam filmi yayınlandı. Bankanın reklamında Hulusi Ketmen, Adile Naşit, Münir Özkul, Erol Taş, Hülya Koçyiğit gibi Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin görüntüleri ve replikleri kullanıldı. Bankanın 155. yıl dönümüne özel hazırlanan reklam filmi sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden Ziraat Bankası'nın reklam filmini paylaştı. Albayrak paylaşımında, "Biz büyük bir milletiz. El ele verir her şeyin üstesinden geliriz. Bir kez daha elimizi, gönlümüzü taşın altına koyacağız. Yılmayacak, cesur olacağız. Çok çalışıp çok üreteceğiz. Birbirimize hem güç hem umut olacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye için biz hiç vazgeçmeyeceğiz" sözlerine yer verdi.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 25, 2018

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