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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu!

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Erdinç Erdoğan, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:58 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:58
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        Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
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        Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda, 1. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 16 takımın yanı sıra Nesine 2. Lig'den 18, Nesine 3. Lig'den ise 30 olmak üzere toplam 64 takım mücadele edecek. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde oynanacak, galip gelen 32 takım üst tura yükselecek.

        Eşleşmeler şöyle oluştu:

        Türk Metal 1963-Pazarspor

        Bulvarspor-İnegölspor

        Kilis Belediyespor-Balıkesirspor

        Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947

        Kolibri Ağrı 1970-Arnavutköy Belediyespor

        Uşakspor-Bursaspor

        Muğlaspor-Sarıyer

        Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor

        Erciyes 38-Orduspor 1967

        23 Elazığ FK-Polatlı 1926

        Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor

        Bitlis Özgülderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor

        Altay-Karaman FK

        Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK

        Giresunspor-Viranşehir Belediyespor

        Tuzlaspor-Tire 2021 FK

        Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor

        Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor

        Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor

        Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK

        Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor

        Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor

        Nazillispor-Somaspor

        Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor Futbol

        Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

        Adıyaman FK-Afyonspor

        Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor

        Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol

        Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969

        Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu

        Bayburt Özel İdarespor-Bergama Sportif Faaliyetler

        Ergene Velimeşespor-Çankayaspor

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