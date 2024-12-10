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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası 5. tur programı belli oldu! - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası 5. tur programı belli oldu!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu karşılaşma programı belli oldu. İşte 38 takımın mücadele edeceği turun programı...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 12:47 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:47
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        Kupada 5. tur programı belli oldu
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu müsabakalarının programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:

        17 ARALIK SALI

        13.00 ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

        15.30 Tümosan Konyaspor-Karacabey Belediyespor (Medaş Konya Büyükşehir)

        18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK (Çaykur Didi)

        20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Gain Park)

        18 ARALIK ÇARŞAMBA

        13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor (Aktepe)

        13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor (Muş Şehir)

        13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK (Gazi)

        13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK (Bolu Atatürk)

        13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor)

        13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor (General Basri Saran)

        15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

        15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

        18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)

        20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor (Gaziantep)

        19 ARALIK PERŞEMBE

        13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor (Kırıkhan İlçe)

        14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor (Kırklareli Atatürk)

        17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

        17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

        20.00 Bucaspor 1928-Göztepe (Yeni Buca)

        5. tur müsabakaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

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