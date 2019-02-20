Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek ikinci karşılaşmalarının programı duyuruldu. Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşlarının programı ise şöyle:



26 Şubat Salı

20.00 Ümraniyespor - Trabzonspor

27 Şubat Çarşamba

14.00 Hatayspor - Galatasaray

20.00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor



28 Şubat Perşembe

20.00 Kasımpaşa - Akhisarspor