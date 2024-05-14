Ziraat Türkiye Kupası finali Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmelerinin sonuçlanmasının ardından finalistler belli oldu. Beşiktaş, Ankaragücü'nü saf dışı bırakırken, Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında üstünlük sağladı ve final biletini kaptı. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak?" İşte, Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi...
Başarısız geçirilen Trendyol Süper Lig'in ardından sezonu kupayla kapatmak isteyen Beşiktaş ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde eşleşti. Bu kapsamda sporseverler internet üzerinden maçın nerede ve ne zaman oynanacağına dair araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, detaylar...
ZTK FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?
Ziraat Türkiye Kupası finali, Beşiktaş- Trabzonspor maçı 23 Mayıs Perşembe günü 20.45'te başlayacak.
Kritik mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
FİNALDE 33 SENE SONRA
Beşiktaş ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde 4 kez karşı karşıya gelirken taraflar ikişer kez kupayı müzesine götürdü.
İki takım finalde en son 33 yıl önce 1989-90 sezonunda karşılaştı ve kupayı kazanan takım Beşiktaş oldu.
FİNALE NASIL GELİNDİ?
Beşiktaş yarı final ilk müsabakasında Ankaragücü ile 0-0 berabere kalırken rövanş maçında evinde rakibini 1-0 yenerek finale yükseldi.
Öte yandan Trabzonspor ilk karşılaşmada Fatih Karagümrük karşısında 3-2 üstünlük sağladı. Rövanş maçında ise deplasmanda 4-0'lık net bir skorla galip gelerek finale yükselen taraf oldu.