        Haberler Bilgi Spor Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

        Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte çeyrek finalistler

        Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının sona ermesinin ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Gruplarını birinci sırada tamamlayan Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi grup ikincisi olan TÜMOSAN Konyaspor, çeyrek finalde seri başı olacak. Seri başı takımlar, gruplarını ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe ile en iyi iki grup üçüncüsü olan Corendon Alanyaspor ve Natura Dünyası Gençlerbirliği takımları eşleşecek. Seri başı takımlar çeyrek final müsabakalarını kendi sahalarında oynayacak. Çeyrek final maçları öncesinde, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? İşte çeyrek finalistler...

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi için geri sayım başladı. İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacak kura çekiminin ardından, çeyrek final eşleşmeleri belli olacak. Kura çekiminin yayınlanacağı kanal ve saat bilgisi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Çeyrek final eşleşmeleri kadar, Türkiye Kupası kura çekiminin gerçekleceği tarih de merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? İşte detaylar...

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final ve yarı finali için yapılacak kura çekimi 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Kulüp yetkililerinin katılımıyla yapılacak kura çekimi İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleşecek.

        Türkiye Kupası kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

        ZTK ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

        Galatasaray

        Beşiktaş

        Fenerbahçe

        Trabzonspor

        Samsunspor

        Konyaspor

        Alanyaspor

        Gençlerbirliği

        KURA TORBALARI

        Seri başı takımlar

        Beşiktaş, Galatasaray, Samsunspor, Konyaspor

        Seri başı olmayan takımlar

        Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Alanyaspor

        ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

        Türkiye Kupası çeyrek final maçları ise 21-22-23 Nisan'da yapılacak.

        Yarı Final müsabakaları 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, final maçı ise 24 Mayıs tarihinde oynanacak.

        TÜRKİYE KUPASI STATÜSÜ

        Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün tamamlanan grup aşaması 4. hafta müsabakaları neticesinde, A Grubu'ndan Galatasaray, Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor, B Grubu'ndan Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Natura Dünyası Gençlerbirliği, C Grubu'ndan ise Beşiktaş ve Fenerbahçe çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.

        Gruplarını birinci sırada tamamlayan Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi grup ikincisi olan TÜMOSAN Konyaspor, çeyrek finalde seri başı olacak ve gruplarını ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe ile en iyi iki grup üçüncüsü olan Corendon Alanyaspor ve Natura Dünyası Gençlerbirliği takımları ile kura sonucunda eşleşecek. Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nde belirtildiği üzere, seri başı takımlar çeyrek final müsabakalarını kendi sahalarında oynayacak. Aynı grupta birbirleri ile maç yapmış takımlar, statü gereği çeyrek finalde birbirleriyle eşleşemeyecek.

