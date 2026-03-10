TÜRKİYE KUPASI STATÜSÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün tamamlanan grup aşaması 4. hafta müsabakaları neticesinde, A Grubu'ndan Galatasaray, Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor, B Grubu'ndan Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Natura Dünyası Gençlerbirliği, C Grubu'ndan ise Beşiktaş ve Fenerbahçe çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.

Gruplarını birinci sırada tamamlayan Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi grup ikincisi olan TÜMOSAN Konyaspor, çeyrek finalde seri başı olacak ve gruplarını ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe ile en iyi iki grup üçüncüsü olan Corendon Alanyaspor ve Natura Dünyası Gençlerbirliği takımları ile kura sonucunda eşleşecek. Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nde belirtildiği üzere, seri başı takımlar çeyrek final müsabakalarını kendi sahalarında oynayacak. Aynı grupta birbirleri ile maç yapmış takımlar, statü gereği çeyrek finalde birbirleriyle eşleşemeyecek.