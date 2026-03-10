Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte çeyrek finalistler
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının sona ermesinin ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Gruplarını birinci sırada tamamlayan Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi grup ikincisi olan TÜMOSAN Konyaspor, çeyrek finalde seri başı olacak. Seri başı takımlar, gruplarını ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe ile en iyi iki grup üçüncüsü olan Corendon Alanyaspor ve Natura Dünyası Gençlerbirliği takımları eşleşecek. Seri başı takımlar çeyrek final müsabakalarını kendi sahalarında oynayacak. Çeyrek final maçları öncesinde, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? İşte çeyrek finalistler...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final ve yarı finali için yapılacak kura çekimi 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Kulüp yetkililerinin katılımıyla yapılacak kura çekimi İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleşecek.
Türkiye Kupası kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
ZTK ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR
Galatasaray
Beşiktaş
Fenerbahçe
Trabzonspor
Samsunspor
Konyaspor
Alanyaspor
Gençlerbirliği
KURA TORBALARI
Seri başı takımlar
Beşiktaş, Galatasaray, Samsunspor, Konyaspor
Seri başı olmayan takımlar
Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Alanyaspor
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Türkiye Kupası çeyrek final maçları ise 21-22-23 Nisan'da yapılacak.
Yarı Final müsabakaları 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, final maçı ise 24 Mayıs tarihinde oynanacak.
TÜRKİYE KUPASI STATÜSÜ
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün tamamlanan grup aşaması 4. hafta müsabakaları neticesinde, A Grubu'ndan Galatasaray, Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor, B Grubu'ndan Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Natura Dünyası Gençlerbirliği, C Grubu'ndan ise Beşiktaş ve Fenerbahçe çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.
Gruplarını birinci sırada tamamlayan Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi grup ikincisi olan TÜMOSAN Konyaspor, çeyrek finalde seri başı olacak ve gruplarını ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe ile en iyi iki grup üçüncüsü olan Corendon Alanyaspor ve Natura Dünyası Gençlerbirliği takımları ile kura sonucunda eşleşecek. Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nde belirtildiği üzere, seri başı takımlar çeyrek final müsabakalarını kendi sahalarında oynayacak. Aynı grupta birbirleri ile maç yapmış takımlar, statü gereği çeyrek finalde birbirleriyle eşleşemeyecek.