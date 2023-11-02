Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur için son gün geldi çattı. Gün itibariyle son maçların oynanacağı tura dair en çok; 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve 4 büyükler katılacak mı sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda gözler şimdiden 4. tura çevrilmiş durumda. 56 takımın mücadele edeceği turun kura çekiminin ne zama yapılacağı gündem oldu. İşte, 4 büyüklerden Trabzonspor'un da katılım göstereceği Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ile ilgili ilk bilgiler...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekiminin 3 Kasım Cuma günü yapılması bekleniyor.
Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
TEK MAÇ ELEME SİSTEMİNE GÖRE OYNANACAK
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan 4. tur müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar 5. tur müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. 4. turdan gelecek 34 takımın yanı sıra;
2022-23 2. Lig play-off'larında elenen 9 takım
2022-23 2. Ligden yükselen 3 takım
2022-23 1. Lig play-off'larında elenen 4 takım
2022-23 1. Ligden yükselen 3 takım
2022-23 Süper Ligi 5. ile 7. arasında bitiren 3 takım
kura çekiminde boy gösterecek.